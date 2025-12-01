La Cremonese supera 3-1 il Bologna

Una Cremonese brillante e convinta si impone 3-1 sul campo del Bologna, una delle squadre più in forma del momento in serie A. La formazione di Nicola ritrova così l’efficacia delle prime giornate e, dopo tre sconfitte di fila, riassapora la vittoria che la riporta a +7 dalla zona calda della classifica. Sempre attenta in difesa e manovriera, la compagine grigiorossa si gode il “gioiello” Vardy, capace di firmare, dopo il vantaggio iniziale di Payero, la doppietta che fa la differenza e rilancia in grande stile la corsa verso la salvezza di Bianchetti e compagni. La sfida inizia subito su ritmi elevati e i rossoblù, stimolati dalla possibilità di mantenersi attaccati al gruppetto di testa, impiegano solo 3’ per rendersi pericolosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cremonese supera 3-1 il Bologna

