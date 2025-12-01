La commovente lettera di Luciana Littizzetto a Belén | La salute mentale è importante
Come ogni domenica da tempo immemore, anche nella serata del 30 novembre, Luciana Littizzetto, dal palco di Che Tempo Che Fa, la trasmissione da lei co-condotta insieme a Fabio Fazio, ha letto la sua consueta ‘ letterina ‘, rivolta a destinatari sempre diversi di settimana in settimana. Questa volta è toccato a Belèn Rodriguez, protagonista nei giorni scorsi di un incontro pubblico in cui era apparsa in difficolta: la showgirl avrebbe poi confessato sui social di avere assunto dei calmanti prima dell’evento cui era stata invitata – il festival di Vanity Fair a Milano. Con l’empatia giocosa che la contraddistingue da sempre, la comica torinese ha voluto, in questa sua nuova letterina, proprio sottolineare l’importanza del prendersi cura di se stessi, ponendo l’attenzione necessaria sulla propria salute mentale, senza farsi intimorire dai pregiudizi dell’opinione pubblica; preconcetti che – afferma Littizzetto – sono enormemente aumentati quando a palesare le proprie fragilità, sono dei VIP, come appunto Belén. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
