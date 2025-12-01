Cliver Huamán, 15 anni, conosciuto come “Pol Deportes”, ha viaggiato per oltre 18 ore dalle Ande fino a Lima con un solo obiettivo: raccontare la finale della Copa Libertadores tra Flamengo e Palmeiras. Senza accrediti (perché minorenne e non lavorando per nessun organo di stampa), senza biglietto e con attrezzatura minima, ha raggiunto la cima di un cerro vicino allo stadio per trasmettere la sua telecronaca su TikTok. La sua voce genuina, l’emozione palpabile e l’improvvisazione hanno attirato più di 5.000 spettatori simultanei, trasformando quella diretta in un fenomeno virale che ha superato il milione di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La commovente impresa di un 15enne per raccontare la finale di Libertadores