La classifica delle città dove si vive meglio | in vetta Trento e Bolzano ultima Reggio Calabria

Nella top ten del Sole 24 Ore trionfa il Nord: Bologna è quarta, Padova torna tra le prime dieci posizioni dopo trent’anni. Le ultime 24 posizioni tutte nel Mezzogiorno. Siena premiata per la qualità di vita delle donne. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La classifica delle città dove si vive meglio: in vetta Trento e Bolzano, ultima Reggio Calabria

