La classifica dei panettoni più costosi di Natale 2025 | ce n'è uno da 600 euro
Dall'alta pasticceria di Iginio Massari al gioiello di Marchesi ecco i panettoni più costosi del Natale 2025, presentati da Fanpage.it dal più al meno costoso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il panettone di Faiella PastryChef entra ufficialmente tra i primi dieci panettoni artigianali d’Italia secondo la classifica 2025 pubblicata da Dissapore, una delle selezioni più attente e influenti nel panorama enogastronomico nazionale. #faiella #faiellapastryche - facebook.com Vai su Facebook