La classe e lo stile di Nicola Pietrangeli nelle immagini della finale di Roma 1966

Le immagini della finale del singolare maschile agli Internazionali d'Italia tra Nicola Pietrangeli e l'australiano Tony Roche. Servizio potente e preciso, rovescio a una mano, grande gioco di rete: in questo video si può ammirare la classe del tennis di Pietrangeli. Era il 1966: Roche si impose per 11-9, 6-2, 6-1. Pietrangeli aveva già vinto gli Internazionali due volte, nel 1957 e nel 1961. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La classe e lo stile di Nicola Pietrangeli nelle immagini della finale di Roma 1966

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

~ Regina Schrecker, un mondo fatto di classe, stile e gusto, in cui la moda italiana incrocia il suo destino con i desideri delle donne che come lei vivono di emozioni ed eleganza. #reginaschrecker #centrocommercialemugnano #labirrería #fashionbag #bag - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano: da Fognini a Binaghi - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Secondo ilmessaggero.it

È morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano - In carriera conquistò due Roland Garros consecutivi e guidò l'Italia nella storica vittoria della Coppa Davis del 1976. Come scrive msn.com

Addio a Nicola Pietrangeli: il gigante del tennis italiano se ne va a 92 anni - Addio a Nicola Pietrangeli: il gigante del tennis italiano se ne va a 92 anni. mam-e.it scrive

Nicola Pietrangeli morto, da Giorgia Meloni a Panatta, da Fognini a Nadal: le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Segnala ilmessaggero.it

Pietrangeli:Sport e Salute 'Nicola, talento che diventa cultura' - "Nicola Pietrangeli ha rappresentato una visione: quella in cui il talento diventa cultura, la disciplina diventa stile, la storia diventa futuro": è il ricordo della società Sport e Salute dell'ex ca ... Segnala msn.com

Nicola Pietrangeli, addio al primo tennista italiano a vincere uno Slam: dalla racchetta al matrimonio con Susanna, storia di un'anima libera - L'1º dicembre 2025 si è spento a 92 anni Nicola Pietrangeli, un gigante del tennis e una delle figure più luminose dello sport italiano ... Segnala vogue.it