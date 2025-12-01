C ome di consueto, anche quest’anno è stata pubblicata la classifica del Sole 24 Ore che rivela qual è la provincia che offre la migliore qualità della vita. Questa lista, giunta alla sua 36esima edizione, è una sorta di tradizionale termometro del benessere nazionale, ottenuto analizzando un complesso mix di 90 indicatori, dall’economia ai servizi, dalla sicurezza alla cultura. I risultati incoronano le province alpine e del Nord-Est, confermando una leadership consolidata. Ma guardare solo al podio può essere fuorviante. Perché nella top ten “vince” Trento, ma la città più “femminile” d’Italia è Siena. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La città toscana vince per l'occupazione femminile