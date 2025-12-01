La Cina della crisi fra Checchi Zaloni e ponteggi in bambù

Il concorsone l’hanno inventato i cinesi: la data ufficiale è il 605 dell’era cristiana quando per volere dell’imperatore Sui Yangdi venne istituito un esame scritto per selezionare i funzionari statali. Perfezionato in era Tang, l’esame imperiale «keju» ha attraversato i millenni, è stato copiato in Occidente e adattato alle nuove circostanze politiche e sociali nel paese che lo ha creato. Anche al giorno d’oggi nella Cina comunista, che con Mao aveva cercato di sradicare ogni retaggio imperiale e confuciano, il concorsone è un momento centrale nella vita del paese e delle singole persone. Ieri e sabato per esempio si è svolto il grande esame nazionale per l’accesso alla pubblica amministrazione, con numeri record: oltre 3,7 milioni di candidati per soli 38. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

