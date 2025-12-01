La Centese fa sul serio Petroniano ko ora è terza
Petroniano 1 Centese 2 PETRONIANO: Verardi, Canè, Valmori, Kamga, Gamberini, Franceschi, Fotso, Ezechia, Serra, Cristiani, Margiotta. A disposizione: Cordoni S., Campanini, Moser, Di Francesco, Cordoni A., Badiali, Zarri, Neri, Tagliacollo. All.: Ronzani. CENTESE: Tartaruga, Garetto, Nannini, Kourouma, D’Aniello, Marchesini, Sassu, Baravelli, Fabbri, Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Caso, Marini, El Marsoui, Seletti, Pagano, Rossi, Cantelli, Vogli, Titone. All.: Di Ruocco. Arbitro: Meloro di di Parma. Reti: 6’ pt Baravelli (C), 35’ pt Margiotta (P), 30’ st Garetto (C). PRIMO TEMPO partito ad alti ritmi per entrambe le squadre e dopo una decina di minuti su un retropassaggio sbagliato del centrale difensivo del Petroniano, si porta in vantaggio la Centese con Baravelli al 6 minuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
