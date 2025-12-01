La Camera di commercio celebra il valore del lavoro | premiati lavoratori imprese e tre benemeriti
Bergamo. Una sala gremita e un clima di festa hanno accolto, domenica 30 novembre, la 63ª edizione del Riconoscimento del lavoro e del progresso economico, ospitata al centro culturale Daste e Spalenga di Bergamo. Un appuntamento che ogni anno mette al centro le persone e le imprese che, con impegno silenzioso e costanza quotidiana, tengono vivo il cuore produttivo della provincia. La cerimonia è stata aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Bergamo Elena Carnevali, dell’assessore alla Casa di Regione Lombardia Paolo Franco e del direttore dell’Ufficio Pastorale del Lavoro della Diocesi di Bergamo Stefano Remuzzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
