LA CALABRIA PIÙ VICINA AI CITTADINI
Le strategie delle aree urbane e lo sviluppo delle aree interne sono fondamentali nell’OP5 del PR 21-27 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale, integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane e nelle aree interne. Il Programma Regionale (PR) Calabria FESR FSE+ 2021-2027 è lo strumento strategico che prosegue e rafforza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
Una Calabria più vicina ai cittadini, ecco le strategie del Pr per le aree urbane e lo sviluppo delle aree interne Vai su X
Il Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 destina 165 milioni di euro per “Una Calabria più vicina ai cittadini”. Sono due gli obiettivi nello specifico. La rigenerazione sostenibile delle aree urbane: interventi mirati nelle aree di Cosenza-Re - facebook.com Vai su Facebook
LA CALABRIA PIÙ VICINA AI CITTADINI - La Calabria più vicina ai cittadini: le strategie delle aree urbane e lo sviluppo delle aree interne sono fondamentali nell’OP5 del PR 21- Si legge su quotidianodelsud.it
Zangrillo, ascoltare territori per Pa vicina cittadini e imprese - "Oggi sono qui in Calabria per continuare quel percorso, avviato nel 2023, di collaborazione tra l'amministrazione centrale e gli enti territoriali. ansa.it scrive
Maltempo con allerta rossa in Sicilia, cadono alberi e calcinacci: “Cittadini si spostino solo se necessario” - Giornata di maltempo oggi, con forti piogge e venti per tutto il weekend, in diverse regioni del Sud- Segnala fanpage.it