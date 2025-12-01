La Bulgaria da gennaio entra nell’eurozona il Paese lancia i kit con gli euro
La Banca Nazionale di Bulgaria ha avviato la vendita di kit contenenti monete in euro. Il Paese si sta preparando ad aderire all’eurozona il 1° gennaio 2026. Per alcuni collezionisti è anche un’opportunità per acquistare monete commemorative bulgare, che si prevede diventeranno più difficili da trovare dopo il passaggio all’euro. “La Bulgaria passerà all’euro il 1 gennaio e sta distribuendo questi kit di avvio ai propri cittadini affinché possano abituarsi alle monete in euro. Oggi è il primo giorno in cui questi kit saranno disponibili e sono venuto qui per prenderne alcuni”, dice Harald Bull-Hanssen, collezionista norvegese. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
