La bottega umbra dove il pane si prepara due volte a settimana e il panettone salato è un must

LAC - Laboratorio e Bottega a Marsciano è diventato punto di riferimento in zona, sia per il pane a lievito madre (disponibile venerdì e sabato), sia per i grandi lievitati salati in collaborazione con norcini locali. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

