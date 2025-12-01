La beffa che fa male al morale e alla classifica Lo schiaffo al Pontedera arriva al fotofinish

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PONTEDERA 0 CARPI 1 PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Cerretti, Perretta, Pretato, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Ianesi (33’ st Scaccabarozzi); Nabian. A disp: Raffi, Strada, Vona, Milazzo, Corradini, Gueye, Tarantino, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Andolfi, Battimelli. All. Menichini. CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (11’ st Tcheuna), Pietra, Rosetti (40’ st Amayah), Casarini (40’ st Figoli); Cortesi, Stanzani (11’ st Cecotti); Sall (26’ st Gerbi). A disp: Scacchetti, Perta, Forte, Arcopinto, Visani. All. Cassani. Arbitro: Cerea di Bergamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la beffa che fa male al morale e alla classifica lo schiaffo al pontedera arriva al fotofinish

© Sport.quotidiano.net - La beffa che fa male al morale e alla classifica. Lo schiaffo al Pontedera arriva al fotofinish

Contenuti che potrebbero interessarti

Renate, la beffa col Vicenza fa male. Adesso Foschi pensa solo alla salvezza - Battuto a tempo scaduto in casa dal Vicenza e avvicinato in classifica da tutte coloro che inseguono la decima posizione, l’ultima ... Riporta ilgiorno.it

L’Orvietana aspetta il Trestina per ritrovare punti e morale dopo il pari-beffa di Camaiore - Prendere un punto invece di tre nel recupero del recupero fa male e provoca qualche reazione. lanazione.it scrive

Cittadella, Marchetti: "A Salerno una beffa atroce. È un ko che fa male" - Dopo il ko in casa della Salernitana alla prima giornata del nuovo torneo di Serie B, Stefano Marchetti, dg del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne de Il Gazzettino in ... Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Beffa Fa Male Morale