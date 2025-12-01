La beffa che fa male al morale e alla classifica Lo schiaffo al Pontedera arriva al fotofinish
PONTEDERA 0 CARPI 1 PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Cerretti, Perretta, Pretato, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Ianesi (33’ st Scaccabarozzi); Nabian. A disp: Raffi, Strada, Vona, Milazzo, Corradini, Gueye, Tarantino, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Andolfi, Battimelli. All. Menichini. CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (11’ st Tcheuna), Pietra, Rosetti (40’ st Amayah), Casarini (40’ st Figoli); Cortesi, Stanzani (11’ st Cecotti); Sall (26’ st Gerbi). A disp: Scacchetti, Perta, Forte, Arcopinto, Visani. All. Cassani. Arbitro: Cerea di Bergamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Mister Federico Valente, questa volta, non sa davvero cosa dire La beffa del ko contro il Cittadella fa male, ma il tecnico bluceleste pensa subito ai suoi ragazzi, che dopo la partita erano decisamente arrabbiati: "Solo chapeau, a loro e al mio sfaff" - facebook.com Vai su Facebook
Renate, la beffa col Vicenza fa male. Adesso Foschi pensa solo alla salvezza - Battuto a tempo scaduto in casa dal Vicenza e avvicinato in classifica da tutte coloro che inseguono la decima posizione, l’ultima ... Riporta ilgiorno.it
L’Orvietana aspetta il Trestina per ritrovare punti e morale dopo il pari-beffa di Camaiore - Prendere un punto invece di tre nel recupero del recupero fa male e provoca qualche reazione. lanazione.it scrive
Cittadella, Marchetti: "A Salerno una beffa atroce. È un ko che fa male" - Dopo il ko in casa della Salernitana alla prima giornata del nuovo torneo di Serie B, Stefano Marchetti, dg del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne de Il Gazzettino in ... Segnala tuttomercatoweb.com