La bancarotta e il sequestro del teatro per gli impresari Zappalà scatta la prescrizione

Palermotoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non fu una bancarotta fraudolenta, ma semplice e - essendo passato ormai troppo tempo - la quarta sezione del tribunale, dopo aver derubricato il reato, lo ha dichiarato prescritto. Ma secondo i giudici, Franco e Antonio Zappalà, storici fondatori dell'omonimo teatro di via Autonomia Siciliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

