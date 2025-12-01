La bancarotta e il sequestro del teatro per gli impresari Zappalà scatta la prescrizione

Non fu una bancarotta fraudolenta, ma semplice e - essendo passato ormai troppo tempo - la quarta sezione del tribunale, dopo aver derubricato il reato, lo ha dichiarato prescritto. Ma secondo i giudici, Franco e Antonio Zappalà, storici fondatori dell'omonimo teatro di via Autonomia Siciliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it