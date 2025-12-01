LA Confidential | un terribile massacro

L.A. CONFIDENTIAL con Kim Basinger, Russell Crowe e Kevin Spacey. Regia di Curtis Hanson. Produzione USA 1997. Durata: 2 ore e 17 minuti LA TRAMA A Los Angeles negli anni 50 terribile massacro in un bar. Tre giovani poliziotti indagano. Uno ci rimette il posto, un altro la ragazza, il terzo inaspettatamente la vita. PERCHE' VEDERLO perchè è la potente versione di un potentissimo romanzo di James Ellroy. Raramente la Città degli Angeli è stata raccontata con tanta corrusca efficacia. Gli attori girano al massimo (non dimentichiamo James Cromwell nel ruolo del malfidatissimo capo della polizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "L.A. Confidential": un terribile massacro