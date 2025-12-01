LA Confidential | un terribile massacro

Liberoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L.A. CONFIDENTIAL  con  Kim Basinger, Russell Crowe e  Kevin Spacey. Regia di  Curtis Hanson. Produzione USA  1997. Durata:  2 ore e 17 minuti LA TRAMA  A  Los Angeles  negli anni 50 terribile  massacro  in  un bar. Tre  giovani  poliziotti indagano. Uno  ci  rimette  il  posto, un  altro la ragazza, il terzo  inaspettatamente   la    vita. PERCHE' VEDERLO    perchè  è la potente  versione di  un potentissimo  romanzo di  James Ellroy. Raramente  la  Città  degli Angeli  è stata  raccontata  con  tanta  corrusca  efficacia. Gli  attori  girano  al massimo (non  dimentichiamo James Cromwell  nel  ruolo  del malfidatissimo  capo  della  polizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

la confidential un terribile massacro

© Liberoquotidiano.it - "L.A. Confidential": un terribile massacro

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Confidential Terribile Massacro