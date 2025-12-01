Kostic Benfica si apre questa nuova pista a sorpresa per il futuro del serbo | Mourinho lo rivorrebbe con sé dopo la parentesi al Fenerbahce! I dettagli

di Luca Fioretti Kostic Benfica, il club portoghese segue l’esterno della Juventus: José Mourinho lo stima dai tempi del Fenerbahce e il contratto scade nel 2026. Filip Kostic è tornato prepotentemente al centro del progetto tecnico della Juventus grazie alla cura di Luciano Spalletti. L’esterno serbo, reduce da prestazioni convincenti come il gol contro la Fiorentina e la titolarità nel match vinto contro il Cagliari, ha dimostrato di poter essere ancora una risorsa preziosa per la Vecchia Signora, adattandosi sia come quinto di centrocampo che come terzino in una difesa a quattro. Tuttavia, il suo rendimento in crescita non è passato inosservato fuori dai confini italiani e le sirene del calciomercato hanno ripreso a suonare con insistenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

