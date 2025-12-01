Kostic Benfica si apre questa nuova pista a sorpresa per il futuro del serbo | Mourinho lo rivorrebbe con sé dopo la parentesi al Fenerbahce! I dettagli

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Luca Fioretti Kostic Benfica, il club portoghese segue l’esterno della Juventus: José Mourinho lo stima dai tempi del Fenerbahce e il contratto scade nel 2026. Filip Kostic è tornato prepotentemente al centro del progetto tecnico della  Juventus  grazie alla cura di  Luciano Spalletti. L’esterno serbo, reduce da prestazioni convincenti come il gol contro la  Fiorentina  e la titolarità nel match vinto contro il  Cagliari, ha dimostrato di poter essere ancora una risorsa preziosa per la  Vecchia Signora, adattandosi sia come quinto di centrocampo che come terzino in una difesa a quattro. Tuttavia, il suo rendimento in crescita non è passato inosservato fuori dai confini italiani e le sirene del  calciomercato  hanno ripreso a suonare con insistenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kostic benfica si apre questa nuova pista a sorpresa per il futuro del serbo mourinho lo rivorrebbe con s233 dopo la parentesi al fenerbahce i dettagli

© Juventusnews24.com - Kostic Benfica, si apre questa nuova pista a sorpresa per il futuro del serbo: Mourinho lo rivorrebbe con sé dopo la parentesi al Fenerbahce! I dettagli

Approfondisci con queste news

kostic benfica apre nuovaJuve, il Benfica segue Kostic - Tornato nelle rotazioni di squadra con l'avvento di Spalletti in panchina, Filip Kostic, esterno classe 1992 della nazionale serba, avrebbe nuovamente mercato. Secondo tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Kostic Benfica Apre Nuova