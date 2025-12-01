Koopmeiners elogiato da Spalletti | Può giocare da tutte le parti perché ha personalità un piede fantastico e spessore internazionale Messaggio all’olandese!

Koopmeiners è stato esaltato così da Luciano Spalletti nella conferenza stampa di vigilia di Juve Udinese. Queste le sue dichiarazioni. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Udinese di Coppa Italia, Luciano Spalletti si è espresso così a proposito di Teun Koopmeiners, sempre più leader tecnico nel ruolo di difensore. KOOPMEINERS – «Lo conosco molto bene, lo avevo seguito perché mi piaceva se avessi avuto un presidente che me lo avrebbe regalato. Ma poi però costava tanto. Secondo me lui conosce il calcio e sa un po’ stare da tutte le parti. Ma quello che diventa importante è tentare di vedere le cose o ascoltarle mettendosi nei panni di quelli con cui vai a parlare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners elogiato da Spalletti: «Può giocare da tutte le parti perché ha personalità, un piede fantastico e spessore internazionale». Messaggio all’olandese!

