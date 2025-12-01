Kimi Antonelli insulti social al pilota F1 Red Bull si scusa
Insinuazioni spiacevoli, minacce di morte e insulti omofobi. La Red Bull ha espresso rammarico per i commenti “chiaramente errati” secondo cui Kimi Antonelli della Mercedes avrebbe lasciato passare Lando Norris al Gran Premio del Qatar, influenzando la lotta per il titolo di Formula 1. Il leader della classifica Norris era quinto dietro Antonelli verso la fine della gara di domenica, quando l’italiano è andato lungo e Norris lo ha superato, conquistando il quarto posto. Questo ha permesso al pilota della McLaren di mantenere 12 punti di vantaggio su Max Verstappen della Red Bull in vista del finale di stagione di questa settimana ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
RED BULL CHIEDE SCUSA AD ANTONELLI: “RAMMARICATI PER GLI ABUSI ONLINE” “I commenti fatti prima della fine e immediatamente dopo il GP del Qatar, che suggerivano che il pilota Mercedes Kimi Antonelli avesse deliberatamente permesso a La - facebook.com Vai su Facebook
L’errore di Kimi Antonelli all’ultimo giro che ha propiziato il sorpasso di Lando Norris ha scatenato una gogna social nei confronti del pilota bolognese alimentata dalle dichiarazioni di Helmut Marko. Tuttavia è bello sottolineare che molti fan account del campi Vai su X
Antonelli, la Red Bull si scusa dopo la valanga di insulti social: cosa è successo in Qatar - Il pilota della Mercedes accusato di aver fatto passare Norris facendogli guadagnare una posizione. repubblica.it scrive
Kimi Antonelli oscura la sua immagine sui social per gli insulti ricevuti. Red Bull chiede scusa - Non è stato un fine gara da ricordare per Kimi Antonelli a Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Scrive oasport.it
F1 News -Mercedes reagisce: insulti e minacce ad Antonelli alla FIA - 100 commenti ostili e minacce contro Kimi Antonelli dopo l’errore in Qatar. Da newsf1.it
La Red Bull difende Kimi Antonelli dopo le critiche mosse dai tifosi di Max Verstappen. Cosa è successo in Qatar e il duro comunicato di Red Bull - La Red Bull difende Kimi Antonelli dopo le critiche mosse dai tifosi di Max Verstappen. Secondo eurosport.it
F1, GP Qatar: il sorpasso di Norris su Antonelli. Solo un errore di Kimi - Nel VIDEO, Matteo Bobbi analizza l'errore di Kimi Antonelli nel finale del GP Qatar 2025 che ha permesso a Lando Norris di chiudere in quarta posizione. Lo riporta sport.sky.it
Minacce e insulti a Kimi Antonelli dopo l’errore su Norris: la Red Bull si scusa - Il pilota italiano è finito nel mirino di tifosi ed hater sui social dopo quanto successo nel finale del Gran Premio del Qatar ... Secondo msn.com