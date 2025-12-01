Insinuazioni spiacevoli, minacce di morte e insulti omofobi. La Red Bull ha espresso rammarico per i commenti “chiaramente errati” secondo cui Kimi Antonelli della Mercedes avrebbe lasciato passare Lando Norris al Gran Premio del Qatar, influenzando la lotta per il titolo di Formula 1. Il leader della classifica Norris era quinto dietro Antonelli verso la fine della gara di domenica, quando l’italiano è andato lungo e Norris lo ha superato, conquistando il quarto posto. Questo ha permesso al pilota della McLaren di mantenere 12 punti di vantaggio su Max Verstappen della Red Bull in vista del finale di stagione di questa settimana ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kimi Antonelli, insulti social al pilota F1. Red Bull si scusa