Kimi Antonelli accusato di aver fatto passare Norris cambia foto su Instagram Wolff | Fatevi curare

Continua la polemica sull'errore al penultimo giro del GP Qatar di Kimi Antonelli che per Helmut Marko è stato volontario per favorire Norris: "E' stato talmente evidente.". Durissima la replica di Wolff: "A pensarlo significa essere solo stupidi e bisognerebbe farsi curare". Intanto Antonelli ha oscurato la propria pic social dopo i feroci attacchi degli haters. 🔗 Leggi su Fanpage.it