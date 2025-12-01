Kim Rossi Stuart sarà Tommaso Maestrelli | annunciato il film sullo storico allenatore della Lazio

Tra le novità annunciate durante la presentazione del listino di Rai Cinema si segnala la nuova avventura dietro la macchina da presa di Kim Rossi Stuart per raccontare un gigante del calcio. Kim Rossi Stuart torna dietro la macchina da presa. Per la sua quarta regia l'attore si concentrerà sulla storia epica umana e sportiva di Tommaso Maestrelli, calciatore, allenatore e dirigente sportivo che guidò la Lazio alla conquista del primo scudetto nella stagione 1973-1974. L'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco ha annunciato la produzione a margine della presentazione del listino 2026, anticipando poche, ma importanti informazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kim Rossi Stuart sarà Tommaso Maestrelli: annunciato il film sullo storico allenatore della Lazio

Leggi anche questi approfondimenti

KIM ROSSI STUART-Blog amatoriale. Westlife · The Reason. Solo una piccola parte... - facebook.com Vai su Facebook

Kim Rossi Stuart sarà Tommaso Maestrelli: annunciato il film sullo storico allenatore della Lazio - Tra le novità annunciate durante la presentazione del listino di Rai Cinema si segnala la nuova avventura dietro la macchina da presa di Kim Rossi Stuart per raccontare un gigante del calcio. Scrive movieplayer.it

Kim Rossi Stuart, l'angoscia dell'attore: «Ho il terrore di finire sotto i ponti». La moglie Ilaria Spada, i figli e l'incidente - Kim Rossi Stuart è nato il 31 ottobre 1969 a Roma da papà Giacomo Rossi Stuart, attore di film di genere e nativo di Tivoli e mamma Klara Muller, ex modella e scrittrice di origini per metà tedesche e ... Riporta ilgazzettino.it

Kim Rossi Stuart: «Come il Gattopardo, appartengo a un’epoca estinta. Ai miei figli insegno che la fatica è vitale» - Questa intervista a Kim Rossi Stuart è pubblicata sul numero 10 di Vanity Fair, in edicola fino al 4 marzo 2025. Si legge su vanityfair.it

Kim Rossi Stuart, la moglie Ilaria Spada e i figli, l'incidente e l'angoscia dell'attore: «Ho il terrore di finire sotto i ponti» - Kim Rossi Stuart è nato il 31 ottobre 1969 a Roma da papà Giacomo Rossi Stuart, attore di film di genere e nativo di Tivoli e mamma Klara Muller, ex modella e scrittrice di origini per metà tedesche e ... leggo.it scrive

Kim Rossi Stuart con la moglie Ilaria Spada alla première de Il Gattopardo: amore sul red carpet - Kim Rossi Stuart con la moglie Ilaria Spada alla première de Il Gattopardo: smoking impeccabile e amore al Teatro dell'Opera di Roma Da volto simbolo degli anni 90 (a vederlo in Fantaghirò, sembra che ... Secondo vogue.it

Ilaria Spada incinta a 44 anni, aspetta il quarto figlio da Kim Rossi Stuart - Un’indiscrezione di quelle splendide riguarda Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. Da dilei.it