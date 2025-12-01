Kill bill il capitolo perduto di tarantino da vedere subito
il debutto di “the lost chapter: yuki’s revenge” su fortnite segna un evento storico per gli appassionati di cinema e videogiochi. Da oggi, 30 novembre 2025, il capitolo mai realizzato di Quentin Tarantino, intitolato “The Lost Chapter: Yuki’s Revenge”, viene presentato ufficialmente al grande pubblico attraverso una premiere globale su Fortnite. Questo evento rappresenta un punto di incontro tra il mondo del cinema e quello dei videogiochi, offrendo agli amanti di Kill Bill un’opportunità unica di vedere un contenuto inedito, a lungo rimasto confinato tra le pagine di uno degli script più misteriosi del regista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
