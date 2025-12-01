Kill bill il capitolo perduto di tarantino da vedere subito

Jumptheshark.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il debutto di “the lost chapter: yuki’s revenge” su fortnite segna un evento storico per gli appassionati di cinema e videogiochi. Da oggi, 30 novembre 2025, il capitolo mai realizzato di Quentin Tarantino, intitolato “The Lost Chapter: Yuki’s Revenge”, viene presentato ufficialmente al grande pubblico attraverso una premiere globale su Fortnite. Questo evento rappresenta un punto di incontro tra il mondo del cinema e quello dei videogiochi, offrendo agli amanti di Kill Bill un’opportunità unica di vedere un contenuto inedito, a lungo rimasto confinato tra le pagine di uno degli script più misteriosi del regista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

kill bill il capitolo perduto di tarantino da vedere subito

© Jumptheshark.it - Kill bill il capitolo perduto di tarantino da vedere subito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

kill bill capitolo perdutoKill Bill: arriva il “capitolo perduto” Yuki’s Revenge, disponibile anche in Italia - Il mondo di Kill Bill torna protagonista con un contenuto inedito: Yuki’s Revenge, il capitolo perduto scritto da Quentin Tarantino, debutta ufficialmente ... Secondo cinematographe.it

Yuki’s Revenge, svelati teaser e poster del “capitolo perduto” di Kill Bill! - Con una mossa a sorpresa, l'attesissimo capitolo perduto di Kill Bill, Yuki's Revenge, si mostra con l'adrenalinico teaser ufficiale ... Da bestmovie.it

kill bill capitolo perdutoKill Bill, il “sequel” con la sorella di Gogo Yubari uscirà… questo mese? - Un sorprendente progetto recupera il celebre capitolo “mancante” di Kill Bill di Tarantino con la sorella di Gogo Yubari. Secondo bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Kill Bill Capitolo Perduto