Kean | Le parole di Dzeko? È un esempio ci ha protetto nel modo giusto

L'attaccande della Fiorentina ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio organizzato a Milano, spendendo parole al miele per Edin Dzeko e per quanto detto nell'ultima settimana dopo le sconfitte con AEK e Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kean: "Le parole di Dzeko? È un esempio, ci ha protetto nel modo giusto"

Kostas Tzilis (Sportal.Gr) a SV: “Salvo Madragora, delusione Kean. Le parole di Dzeko…” Ai microfoni di SV è intervenuto Kostas Tzilis, giornalista greco per Sportal.Gr ed Enwsi.Gr. Intervistato dal nostro Emanuele Cantisani ha commentato la vittoria dell'AEK - facebook.com Vai su Facebook

Gosens out, Kean recuperato. Vanoli in conferenza stampa ha fatto il punto sugli infortuni Ha spesso poi belle parole nei confronti di Luciano Spalletti #Vanoli #FiorentinaJuventus #Spalletti Vai su X

Kean: "Voglio i Mondiali. Fiorentina, ne usciremo. Dzeko un condottiero" - Tra gli ospiti al Gran Galà del Calcio a Milano presente anche l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Come scrive tuttosport.com

Vanoli: “Dzeko? Faccia a faccia da veri uomini! Come sta Dodo, Kean, Piccoli, De Gea…” - Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha commentato così la sconfitta contro l'Atalanta, come raccolto da Firenzeviola. Riporta msn.com

Dzeko: “Che giocatore Kean!”. Quelle parole sull’Inter: “Ho solo detto la verità” - Mi aspetto prima di tutto cose da me, sono io che devo dare alla società qualcosa in più - Si legge su tuttosport.com

Fiorentina, preso Dzeko. Immobile dipende da Kean - Obiettivo messo tra le priorità in casa viola per colmare la mancanza di un’estate fa, quando venne scelto di fare a meno di un centravanti in più con una decisione condivisa da Palladino per non ... Da corrieredellosport.it

Fiorentina, Kean spegne il mercato: "Società mi ha aiutato, darò il massimo" - E' una serata di grande festa al Viola Park e oltre a Stefano Pioli hanno parlato anche i giocatori più rappresentativi di una Fiorentina che vuole recitare un ruolo da protagonista nella prossima ... Secondo sport.sky.it

Tridente meraviglia: Fiorentina d'assalto con Kean e Dzeko più Gudmundsson trequartista - Tutti diversi fra loro, come personalità e caratteristiche, ma con un denominatore comune: far sognare la Fiorentina e i suoi tifosi. Come scrive gazzetta.it