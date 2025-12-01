Kean | Le parole di Dzeko? È un esempio ci ha protetto nel modo giusto

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccande della Fiorentina ha parlato a margine del Gran Galà del Calcio organizzato a Milano, spendendo parole al miele per Edin Dzeko e per quanto detto nell'ultima settimana dopo le sconfitte con AEK e Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

kean le parole di dzeko 200 un esempio ci ha protetto nel modo giusto

Kean: "Le parole di Dzeko? È un esempio, ci ha protetto nel modo giusto"

