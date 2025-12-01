Karate Mondiali | Avanzini re dei +84 kg Nel kata argento per Ghinami e bronzo per D' Onofrio

Al Cairo, il ventunenne milanese conquista l'oro nei pesi massimi del kumite, titolo che all'Italia mancava da 17 anni. Gli azzurri chiudono con 7 podi (4 nel parakarate) e il secondo posto nel medagliere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Karate, Mondiali: Avanzini re dei +84 kg. Nel kata argento per Ghinami e bronzo per D'Onofrio

