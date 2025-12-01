Karate Mondiali | Avanzini re dei +84 kg Nel kata argento per Ghinami e bronzo per D' Onofrio

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Cairo, il ventunenne milanese conquista l'oro nei pesi massimi del kumite, titolo che all'Italia mancava da 17 anni. Gli azzurri chiudono con 7 podi (4 nel parakarate) e il secondo posto nel medagliere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

karate mondiali avanzini re dei 84 kg nel kata argento per ghinami e bronzo per d onofrio

© Gazzetta.it - Karate, Mondiali: Avanzini re dei +84 kg. Nel kata argento per Ghinami e bronzo per D'Onofrio

Leggi anche questi approfondimenti

Karate, l’Italia chiude con un oro, un argento e un bronzo i Mondiali de Il Cairo - Vanno ufficialmente in archivio i Campionati Mondiali di karate 2025 che si sono disputata a Il Cairo (Egitto). Scrive oasport.it

Karate, Matteo Avanzini è campione del Mondo dei pesi massimi di kumite - Sul podio anche Alessio Ghinami, argento nel kata maschile, e Terryana D’Onofrio, bronzo nel kata femminile Un oro, un argento e un bronzo: è questo il bilancio finale dell’Italia ai Mondiali di Karat ... Secondo repubblica.it

karate mondiali avanzini reKarate: Ghinami, Semeraro, Martina e Avanzini avanzano ai Mondiali di Il Cairo - Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati Mondiali di karate 2025, in corso di svolgimento a Il Cairo (Egitto). Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Karate Mondiali Avanzini Re