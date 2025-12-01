Kamate tra le opzioni di Chivu per la fascia destra? Il consiglio di Vecchi per la prima squadra

di Giuseppe Colicchia : ecco cos’ha detto il tecnico dell’Inter U23. L’infortunio di Denzel Dumfries ha aperto una voragine sulla fascia destra dell’Inter, costringendo lo staff tecnico a una continua ricerca di soluzioni alternative. Nelle ultime settimane, Cristian Chivu, l’allenatore della Beneamata, ha testato diverse opzioni: dall’adattamento di Carlos Augusto all’impiego di Luis Henrique, fino alla sorprendente mossa vista contro il Pisa, dove il centrocampista francese Andy Diouf è stato schierato come esterno a tutta fascia, offrendo risposte incoraggianti nonostante l’inedita posizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kamate tra le opzioni di Chivu per la fascia destra? Il consiglio di Vecchi per la prima squadra

