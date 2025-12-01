Kalulu Juve è stata la scommessa stravinta da parte della dirigenza | quei dati non mentono e Spalletti di lui si fida ciecamente Il punto sul francese
Kalulu Juve, il francese è l’unico insostituibile della rosa: mai un minuto fuori tra Serie A e Champions, una scommessa di mercato stravinta dal club. In una stagione segnata da continui stravolgimenti tattici, cambi di guida tecnica e una serie infinita di infortuni nel reparto arretrato, la Juventus ha trovato la sua unica, vera certezza in un giocatore arrivato in estate tra lo scetticismo generale e che oggi, numeri alla mano, è il pilastro insostituibile della squadra. Pierre Kalulu si è preso la Vecchia Signora e non ha intenzione di lasciarla: secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, l’operazione che ha portato il francese a Torino è una scommessa sul mercato stravinta dalla dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
