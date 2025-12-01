Juventus Yildiz | idea falso nueve stile Totti? La nuova spallettata

Yildiz falso nueve alla Totti? La nuova spallettata Tuttosport avanza l’idea del possibile impiego di Kenan Yildiz come centravanti, con un cambio di posizione simile a quello di Totti alla Roma: “Alla Continassa, però, può prendere piede un’altra strada: quella che porta all’utilizzo di Kenan Yildiz da falso nueve. Spalletti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Yildiz: idea falso nueve stile Totti? La nuova spallettata

Altre letture consigliate

#Yildiz supera #DelPiero: record incredibile con 20 gol a 20 anni e 209 giorni! Il gioiello turco della #Juve entra nella storia: la sua crescita è inarrestabile. Descrivete il nostro numero #10 con una sola emoji! LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSN - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Cagliari, le pagelle: Yildiz illumina e domina, Esposito mostra classe Vai su X

Juventus, emergenza attacco: idea Yildiz falso nove se David e Openda non si sbloccano - Juventus, emergenza attacco: idea falso nove se David e Openda non si sbloccano La Juventus è costretta a studiare nuove soluzioni offensive dopo l’infortunio di ... tuttojuve.com scrive

Yildiz falso 9? L’idea di Spalletti in caso di forfait di Vlahovic - Con Vlahovic nuovamente ai box, Spalletti valuta diverse soluzioni tattiche. Secondo tuttojuve.com

Juventus, le mosse di Spalletti senza Vlahovic: tra David, Openda e una soluzione sorprendente - Le ultimissime sui bianconeri La Juventus vive ore di attesa per conoscere l’esatta entità dell’infortunio ... Riporta calcionews24.com