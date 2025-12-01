Juventus Women Schatzer premiata come Best Italian Golden Girl | Ho degli obiettivi ma vivo alla giornata Ecco quali giocatori sto guardando

Juventus Women, Eva Schatzer è stata premiata come Best Italian Golden Girl. Ecco le sue parole a margine della premiazione di Tuttosport. Eva Schatzer ha vinto il premio di Best Italian Golden Girl, riconoscimento di Tuttosport. A margine della premiazione (avvenuta a Vinovo), la giocatrice della Juventus Women ha rilasciato queste dichiarazioni. Schatzer non è presente alla cerimonia siccome è impegnata negli USA con l’Italia femminile. PREMIO – « Dedico il premio a tutta la mia famiglia che dai primi passi è stata con me, alle mie compagne di squadra alla società Juventus». OBIETTIVI – «Ho degli obiettivi ma sto vivendo alla giornata e prendo tutto quello che arriva, sperando le cose più belle». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Schatzer premiata come Best Italian Golden Girl: «Ho degli obiettivi ma vivo alla giornata. Ecco quali giocatori sto guardando»

Leggi anche questi approfondimenti

Boattin parla dell’addio alla Juventus Women ? “Quando son partita per l’America…” - facebook.com Vai su Facebook

"Sfatato il tabù Lazio! La #JuventusWomen" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Schatzer a Tuttosport: «Io Best Italian Golden Girl 2025 misto di orgoglio e felicità, non pensavo nemmeno che il calcio potesse trasformasi in lavoro. Idoli? Ne ho tre» - Di seguito le dichiarazioni della calciatrice della juventus Women Tuttosport ha intervistato Eva Schatzer, nuov ... Segnala juventusnews24.com

Serie A Women, Juventus-Fiorentina 1-0. Vittoria al 92’: gol e highlights - A Biella, contro una Fiorentina rocciosa e determinata, serve una zampata al 92’ di Estela Carbonell pe ... Secondo torinotoday.it

Juventus Women Fiorentina 1-0: Carbonell segna in pieno recupero. Tre punti pesantissimi, espulso Canzi - Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Settima partita di S ... juventusnews24.com scrive

La Juventus Women vince la Serie A Women's Cup - In una finale combattuta e ricca di emozioni, le bianconere trionfano 3- Si legge su rainews.it

Juventus Women al lavoro verso la Champions. Wälti in gruppo. Out Bonansea e Schatzer - La Juventus Women è in campo e si sta allenando in vista della sfida contro il Lione. Lo riporta tuttojuve.com

Juventus Women-Genoa, le formazioni ufficiali: Canzi perde Bonansea e Schatzer, entrambe out per problemi muscolari - Per questo match Canzi non avrà a disposizione Barbara Bonansea e Eva Schatzer per problemi muscolari. Segnala tuttojuve.com