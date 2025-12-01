Juventus | Vlahovic l’incubo diventa realtà

Vlahovic, l’incubo diventa realtà Gli esami strumentali al JMedical hanno confermato il peggio per Dusan Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro, con tempi di recupero stimati in 6-8 settimane. Il serbo, uscito in lacrime al 30’ di Juventus- Cagliari per un tiro in diagonale, salta tutto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic, l’incubo diventa realtà

