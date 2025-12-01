Juventus Vlahovic ko | la soluzione per Spalletti grazie a Yildiz
L’infortunio desta molta preoccupazione, l’analisi su ‘Ti Amo Calciomercato’: il numero 10 è la chiave per uscire dall’impasse Vlahovic può rimanere fuori a lungo, è questo quanto filtra dalla Continassa a margine degli esami medici svolti sul serbo quest’oggi. Un infortunio che diventa una vera e propria tegola per i bianconeri, si parla di una possibile assenza di due mesi e di un intervento chirurgico. In attesa del comunicato ufficiale del club torinese, su ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo analizzato la questione con i nostri Alessio Lento, Riccardo Meloni e Lorenzo Polimanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
