Juventus-Udinese il pronostico | missione Coppa Italia per Spalletti

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bianconeri di Spalletti debuttano in coppa all'Allianz Stadium contro i friulani, reduci da due turni superati contro Carrarese e Palermo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juventus udinese il pronostico missione coppa italia per spalletti

© Gazzetta.it - Juventus-Udinese, il pronostico: missione Coppa Italia per Spalletti

Altri contenuti sullo stesso argomento

juventus udinese pronostico missionePronostico Juventus vs Udinese – 2 Dicembre 2025 - Il match di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, in programma il 2 Dicembre 2025 alle 21:00 presso l’Allianz Stadio, si preannuncia intenso e ricco di spunti. news-sports.it scrive

juventus udinese pronostico missionePronostico Juventus-Udinese: arriva la terza di fila - Udinese è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv. Segnala ilveggente.it

juventus udinese pronostico missioneJuventus-Udinese pronostico e quote: la chicca sul match - Udinese con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto del match ... Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Udinese Pronostico Missione