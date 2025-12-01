Juventus-Udinese Coppa Italia 02-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Spalletti senza Vlahovic per mesi

Il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia si apre martedì con il match dell’Allianz Stadium tra la Juventus e l’Udinese. Si affrontano due squadre che arrivano da una vittoria nel weekend di campionato, rispettivamente contro il Cagliari e il Parma. I bianconeri di mister Luciano Spalletti sono in crescita e cominciano pian piano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Juventus-Udinese (Coppa Italia, 02-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Spalletti senza Vlahovic per mesi

Scopri altri approfondimenti

Ampio turnover in vista per la Juve contro l'Udinese in Coppa Italia: spazio ai giovani e alle seconde linee per centrare i quarti. #Juve #CoppaItalia #juveudinese #Turnover #juventusnews24 - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus- #Udinese, i convocati di #Spalletti: out #Perin Vai su X

Juventus-Udinese di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali - Udinese sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Mediaset, precisamente su Italia 1, al numero 6 del Digitale Terrestre. Riporta fanpage.it

Juve-Udinese, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. La scelta su Yildiz e in attacco - I bianconeri alla ricerca di ulteriori conferme dopo le ultime vittorie in Champions League e Serie A ... Scrive msn.com

Juve-Udinese diretta Coppa Italia: segui il match degli ottavi LIVE - Allo Stadium si apre la tre giorni che designerà i primi quarti di finale della competizione: Spalletti senza Vlahovic, Runjaic per ben figurare. Si legge su corrieredellosport.it

Diretta Live di Juventus-Udinese Coppa Italia 2025/2026. La cronaca della partita - Udinese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia - Udinese di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive

DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Udinese | Segui la cronaca LIVE - Udinese è la prima partita degli ottavi di finale della Coppa Italia: formazioni ufficiali e cronaca live ... Come scrive calciomercato.it