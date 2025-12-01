Juventus tegola Vlahovic | probabili due mesi di stop

Ilprimatonazionale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tuttosport: “Due mesi di stop per Vlahovic” “ Due mesi. E che mesi, per la Juve, che proprio nelle partite da qui a fine gennaio si gioca una grandissima fetta di futuro. Due, come i mesi di stop possibili: è l’ipotesi più realistica, non la più pessimistica.” inizia così il triste L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus tegola vlahovic probabili due mesi di stop

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, tegola Vlahovic: probabili due mesi di stop

Scopri altri approfondimenti

juventus tegola vlahovic probabiliJuventus, senza Vlahovic cambia tutto: l'ultima tentazione di Spalletti - L'infortunio di Dusan Vlahovic costringe Luciano Spalletti a modificare il reparto offensivo: tra idee e soluzioni alternative, il serbo rischia un lungo stop. sport.virgilio.it scrive

juventus tegola vlahovic probabiliJuve: tegola Vlahovic, svelati i veri tempi di recupero - L'infortunio del serbo sembra essere più grave del previsto. Da calciomercatonews.com

Juventus, infortunio Vlahovic: ecco come si muoverà Spalletti - Il giocatore serbo, infortunatosi durante il match contro il Cagliari, uscito in lacrime dal campo, resterà fuori per due mesi. Da sportpaper.it

juventus tegola vlahovic probabiliJuventus, tegola Vlahovic: il serbo rischia fino a tre mesi di stop - La Juventus ritrova la vittoria contro il Cagliari, ma la serata allo Stadium è segnata dal grave infortunio occorso a Dusan Vlahovic L’attaccante serbo è uscito dal campo ... Riporta tuttonapoli.net

juventus tegola vlahovic probabiliSerie A, Juventus-Cagliari, formazioni ufficiali: Spalletti ha deciso, un'esclusione eccellente - 26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto ... Lo riporta sport.virgilio.it

juventus tegola vlahovic probabiliJuventus, Vlahovic attende l'esito degli esami: lungo stop in arrivo? - La risonanza magnetica delle ultime ore dovrà fare il resto: Vlahovic rischia di stare fermo per i ... fantacalcio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Tegola Vlahovic Probabili