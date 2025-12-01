Juventus tegola Vlahovic | probabili due mesi di stop
Tuttosport: “Due mesi di stop per Vlahovic” “ Due mesi. E che mesi, per la Juve, che proprio nelle partite da qui a fine gennaio si gioca una grandissima fetta di futuro. Due, come i mesi di stop possibili: è l’ipotesi più realistica, non la più pessimistica.” inizia così il triste L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Tegola per la Juventus: Dusan Vlahovic costretto al cambio Dalle prime sensazioni sembrerebbe un infortunio abbastanza grave. Come riportato da Dazn, l’attaccante serbo, con gli occhi lucidi, avrebbe detto a Spalletti: “Mister mi sono fatto molto male!” - facebook.com Vai su Facebook
Tegola #Juventus: Luciano #Spalletti perde un titolare in vista di #Napoli Vai su X
Juventus, senza Vlahovic cambia tutto: l'ultima tentazione di Spalletti - L'infortunio di Dusan Vlahovic costringe Luciano Spalletti a modificare il reparto offensivo: tra idee e soluzioni alternative, il serbo rischia un lungo stop. sport.virgilio.it scrive
Juve: tegola Vlahovic, svelati i veri tempi di recupero - L'infortunio del serbo sembra essere più grave del previsto. Da calciomercatonews.com
Juventus, infortunio Vlahovic: ecco come si muoverà Spalletti - Il giocatore serbo, infortunatosi durante il match contro il Cagliari, uscito in lacrime dal campo, resterà fuori per due mesi. Da sportpaper.it
Juventus, tegola Vlahovic: il serbo rischia fino a tre mesi di stop - La Juventus ritrova la vittoria contro il Cagliari, ma la serata allo Stadium è segnata dal grave infortunio occorso a Dusan Vlahovic L’attaccante serbo è uscito dal campo ... Riporta tuttonapoli.net
Serie A, Juventus-Cagliari, formazioni ufficiali: Spalletti ha deciso, un'esclusione eccellente - 26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto ... Lo riporta sport.virgilio.it
Juventus, Vlahovic attende l'esito degli esami: lungo stop in arrivo? - La risonanza magnetica delle ultime ore dovrà fare il resto: Vlahovic rischia di stare fermo per i ... fantacalcio.it scrive