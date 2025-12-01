Juventus | Szczesny punge i bianconeri

Szczesny, la stoccata alla Vecchia Signora: “Barcellona gioia, Juve routine sotto pressione ” Wojciech Szczesny non risparmia la sua ex squadra. In un’intervista rilasciata a GQ Polonia e riportata dal Corriere dello Sport, l’ex portiere bianconero – ora al Barcellona dopo l’infortunio di ter Stegen – ha paragonato l’esperienza catalana L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Szczesny punge i bianconeri

