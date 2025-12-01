Juventus Spalletti Vlahovic? Due o tre mesi ci vogliono Napoli? Dobbiamo pensare alla gara con l’Udinese

Spalletti prima di Juve-Udinese: “Vlahovic? Due o tre mesi ci vogliono”. Poi l’omaggio a Pietrangeli.. Spalletti ha presentato- in conferenza stampa – la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia soffermandosi su diversi singoli della rosa. Il tecnico dei bianconeri ha aperto la sua conferenza con un ricordo di Nicola Pietrangeli: “Volevo salutare Nicola Pietrangeli, che ci ha insegnato a vincere con eleganza, passione, sacrificio. Da lui abbiamo ereditato il modo di essere campione grazie al quale ci siamo abituati a essere al livello top attuale nel tennis. A me piaceva giocare a tennis e lo guardavo con occhi particolari”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

