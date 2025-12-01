Juventus Spalletti Vlahovic? Due o tre mesi ci vogliono Napoli? Dobbiamo pensare alla gara con l’Udinese
Spalletti prima di Juve-Udinese: “Vlahovic? Due o tre mesi ci vogliono”. Poi l’omaggio a Pietrangeli.. Spalletti ha presentato- in conferenza stampa – la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia soffermandosi su diversi singoli della rosa. Il tecnico dei bianconeri ha aperto la sua conferenza con un ricordo di Nicola Pietrangeli: “Volevo salutare Nicola Pietrangeli, che ci ha insegnato a vincere con eleganza, passione, sacrificio. Da lui abbiamo ereditato il modo di essere campione grazie al quale ci siamo abituati a essere al livello top attuale nel tennis. A me piaceva giocare a tennis e lo guardavo con occhi particolari”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Luciano Spalletti parla alla vigilia di Juventus-Udinese di Coppa Italia Su Vlahovic: "Penso che almeno 2-3 mesi passano" E come può cambiare l'attacco: "David con Openda, si può. Quelli con la qualità di Yildiz vanno avvicinati al pollaio" - facebook.com Vai su Facebook
La #Juventus di #Spalletti non può fare a meno di Kenan #Yildiz. #CagliariJuventus Vai su X
Infortunio Vlahovic, Spalletti: "Per me ci vorranno due o tre mesi" - Gli esami a cui si è sottoposto Dusan Vlahovic hanno evidenziato una lesione di alto grado alla coscia infortunata durante Juventus- Secondo sport.sky.it
Pagina 2 | Spalletti prima di Juve-Udinese: "Vlahovic? Due o tre mesi ci vogliono". Poi l'omaggio a Pietrangeli... - L'allenatore dei bianconeri ha presentato la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia soffermandosi su diversi singoli della rosa ... Segnala corrieredellosport.it
Juve: Spalletti 'stop di Vlahovic per due, tre mesi' - "Ripeto ciò che ho detto l'altra sera, secondo me due o tre mesi passano": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, spiega quali potranno essere le tempistiche dello stop di Dusan Vlahovic c ... Si legge su ansa.it
Come cambia la Juventus senza Vlahovic (e quante partite salterà) - L'infortunio subito da Vlahovic è serio e costringerà il serbo a stare fuori almeno due mesi. Da panorama.it
Juventus, Spalletti svela tempi di recupero di Vlahovic e il segreto di Koopmeiners - Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa pre Juventus- Da sport.virgilio.it
Juve-Vlahovic, brutte sensazioni. Si teme un lungo stop, Spalletti studia un nuovo ruolo per Yildiz - Il tecnico punta su David, ma attenzione all’ipotesi che potrebbe riguardare il turco ... Si legge su msn.com