Juventus Spalletti | Pubblico dal palato fine

Ilprimatonazionale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti: “Qui vincere non basta, pubblico dal palato fine” Luciano Spalletti ha aperto la conferenza stampa pre Juventus-Udinese in Coppa Italia con una stoccata ai tifosi: “Qui c’è un pubblico dal palato fine, l’altra sera rientravo negli spogliatoi e mi sono divertito a fare un po’ di casino con i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti pubblico dal palato fine

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti: “Pubblico dal palato fine”

Altri contenuti sullo stesso argomento

juventus spalletti pubblico palatoJuventus, Spalletti: "Qui palato fine, vincere non basta! Ma si esce dispiaciuti di cosa?" - "Qui c'è un pubblico con il palato fine, l'altra sera rientravo negli spogliatoi e mi sono divertito a fare un po' di casino con i calciatori: ... Segnala msn.com

juventus spalletti pubblico palatoPagina 1 | Spalletti prima di Juve-Udinese: "Vlahovic? Due o tre mesi ci vogliono". Poi l'omaggio a Pietrangeli... - L'allenatore dei bianconeri ha presentato la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia soffermandosi su diversi singoli della rosa ... corrieredellosport.it scrive

juventus spalletti pubblico palatoSpalletti “Juve deve essere bella e vincente”, ma Vlahovic ko 2-3 mesi - Soprattutto belli perchè qui c’è un pubblico dal palato fine. Scrive iltempo.it

juventus spalletti pubblico palatoSpalletti verso Juve-Udinese: «Dobbiamo essere belli e vincenti, qui hanno il palato fine. Yildiz? Può anche fare il 9» - Per la ricetta definitiva della nuova Juventus ci vorrà tempo, ma intanto alla vigilia dell’Udinese in Coppa Italia Luciano Spalletti miscela gli ... Si legge su msn.com

Juve, Vlahovic più grave del previsto. Allo Stadium il debutto in Coppa Italia contro l'Udinese - "Non vogliamo essere capiti, vogliamo vincere". Secondo rainews.it

juventus spalletti pubblico palatoConferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: «Bisogna aspettarsi un po’ di cambi. Vlahovic? Ecco quanto tempo starà fuori. Su Openda e David…» - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Udinese: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Coppa Italia Domani torna la Coppa Italia dei bianconeri con la Juventus pronta ad affrontare alle 21. Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Pubblico Palato