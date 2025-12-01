Juventus per Gennaio occhi su Saibari | il nuovo Naingolann

Ilprimatonazionale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti vuole un centrocampista di qualità capace di far fare il salto di qualità definitivo alla Juventus. Un profilo in particolare attira i desideri di Luciano Spalletti, ed è quello di  Ismael Saibar, stella marocchina del PSV Eindhoven. Soprannominato “il nuovo Naingolann”, sarebbe un nome di pregio per il centrocampo bianconero, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus per gennaio occhi su saibari il nuovo naingolann

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, per Gennaio occhi su Saibari: “il nuovo Naingolann”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Schira: 'Juventus, Inter e Roma hanno messo gli occhi addosso a Frendrup per gennaio' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus, Inter e Roma starebbero seguendo per il mercato di gennaio il centrocampista del Genoa Morten Frendrup, mediano danese ... Scrive it.blastingnews.com

Mercato Juve gennaio: occhi puntati su Carlos Augusto - Il classe 99 è un perno dell'Inter di Chivu nonostante un minutaggio non altissimo in questo inizio di stagione. Si legge su it.blastingnews.com

Juventus, occhi su Kevin Meola dell'Ancona e su Joi Nuredini del Genoa - Per la Next Gen che gioca in Serie C, i dirigenti bianconeri sono interessati al trequartista italiano classe 2007, trasferitosi nello scorso mercato estivo ... Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Gennaio Occhi Saibari