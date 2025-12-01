Juventus lungo stop per Vlahovic | l’infortunio è anche più grave del previsto I tempi di recupero

Le sensazioni e le dichiarazioni del post gara non lasciavano presagire nulla di buono, adesso la conferma è arrivata dall’esito degli esami: Dusan Vlahovic rimarrà fuori dai campi per infortunio per almeno 2 mesi e mezzo, nella visione più ottimistica. L’attaccante bianconero – sostituito nel match contro il Cagliari dopo aver accusato dolore in seguito a un tiro in porta, nel momento di maggiore carico sull’adduttore sinistro – si è sottoposto agli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio: “Lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra”, si legge nella nota del club juventino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Juventus, lungo stop per Vlahovic: l’infortunio è anche più grave del previsto. I tempi di recupero

