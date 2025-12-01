Juventus l’ora delle decisioni | Spalletti senza Vlahovic cerca il nuovo numero 9

La Juventus perde la sua punta più pesante e cambia improvvisamente la prospettiva di una settimana che vale un pezzo di stagione. Dusan Vlahovic è fuori, l’infortunio accusato contro il Cagliari appare serio e Luciano Spalletti è ora chiamato a prendere una decisione che peserà come poche: chi sarà il nuovo terminale offensivo della Signora? Il calendario non aspetta. Martedì c’è l’Udinese in Coppa Italia, ma nel mondo bianconero i pensieri corrono già a Napoli-Juventus, un crocevia che dirà molto sul reale spessore delle ambizioni bianconere. Lois Openda David e Openda, alternative obbligate ma fragili. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Juventus, l’ora delle decisioni: Spalletti senza Vlahovic cerca il nuovo numero 9

