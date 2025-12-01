Juventus l’infortunio di Vlahovic complica il mercato | servono rinforzi ma il Fair Play Finanziario frena le mosse

Il tonfo muscolare accusato da Dusan Vlahovic contro il Cagliari ha lasciato un’eco pesante all’interno della Continassa. La Juventus perde il suo bomber più affidabile nel momento in cui serviva stabilità e certezze, ritrovandosi con un attacco che, numeri alla mano, non ha mantenuto il passo del serbo. Sei reti per lui in stagione, mentre dietro le alternative arrancano: Kenan Yildiz si salva con i suoi cinque lampi, ma Jonathan David, Lois Openda e Chico Conceição non hanno superato quota due. Un problema tecnico prima ancora che strategico. La ferita è aperta e la stagione non aspetta. Da qui la necessità di intervenire. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

