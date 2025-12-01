Juventus in allarme | lesione grave per Vlahovic stop lungo all’orizzonte

Il verdetto è arrivato, severo e senza possibilità di interpretazione. Dusan Vlahovic ha riportato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro. Una notizia che a Torino circolava ormai con inquietudine da giorni, ma che solo gli esami del JMedical hanno trasformato in certezza. La Juventus perde il suo numero nove nel momento più delicato della stagione, mentre Luciano Spalletti vede sgretolarsi un pezzo fondamentale dell’impianto offensivo. Il comunicato del club bianconero. La società ha confermato tutto attraverso una nota asciutta, quasi chirurgica, che ha imposto la realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus in allarme: lesione grave per Vlahovic, stop lungo all’orizzonte

News recenti che potrebbero piacerti

Juventus, è allarme per Vlahovic: lo stop sarà lunghissimo I tempi di recupero ? https://blstg.news/eYQS/ - facebook.com Vai su Facebook

L'allarme di Spalletti: la timidezza non è nel Dna della #Juventus. Il rinnovo di Yildiz è sempre più urgente calciomercato.com/liste/l-allarm… [ @GianniBalzarini] Vai su X

Juventus, allarme infortunio per Vlahovic: verrà monitorato - La Juventus e Dusan Vlahovic possono tirare un sospiro di sollievo, gli esami svolti al J Medical hanno confermato la prima diagnosi: il serbo non ha alcuna ... Secondo msn.com

Infortunio Rugani: lesione di basso grado per il difensore della Juventus! Ufficiale, le sue condizioni e quanto starà fuori - Le sue condizioni ufficiali e quanto starà fuori Non c’è pace per la retroguardia della Juventus. Lo riporta juventusnews24.com

Juventus, è già allarme infortuni: Bremer è il settimo bianconero a fermarsi - 6 settimane: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Si legge su calciomercato.it

Juventus, l’esito degli esami di Miretti: lieve lesione muscolare per il centrocampista - Arriva l’esito degli esami di Fabio Miretti: c’è lesione muscolare per il centrocampista. Da gianlucadimarzio.com

Juventus: lesione per Miretti, salta prime gare Serie A - Non arrivano buone notizie per la Juventus e per Fabio Miretti, il quale si era accasciato a terra per un problema muscolare durante la sfida in famiglia contro la Next Gen. Da ansa.it

Tegola Real Madrid: lesione per Alexander-Arnold, out due mesi. Salta la Juventus - La brutta notizia per il Real Madrid è arrivata il giorno dopo la vittoria contro il Marsiglia nella prima giornata della League Phase di ... Da calciomercato.com