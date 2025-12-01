Juventus il Benfica vuole Kostic
La situazione di Kostic Il Benfica sta monitorando con attenzione Filip Kostic, esterno della Juventus. Secondo il giornalista sportivo Nicolò Schira, dietro l’interesse dei portoghesi c’è la forte stima di José Mourinho, che apprezza il giocatore dai tempi trascorsi insieme al Fenerbahce. Il club di Lisbona, che aveva già mostrato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
