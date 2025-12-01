Juventus | emergenza Vlahovic

Vlahovic out 2 mesi, David cedibile: Spalletti vuole Zirkzee a gennaio L'infortunio di Dusan Vlahovic è un macigno e una emergenza: lesione di alto grado all'adduttore sinistro, stop stimato 6-8 settimane. Il serbo salta Udinese in Coppa (2 dicembre), Napoli (7 dicembre), Pafos Champions (10 dicembre), Bologna (14 dicembre)

Juventus, lungo stop per Vlahovic: l’infortunio è anche più grave del previsto. I tempi di recupero - Le sensazioni e le dichiarazioni del post gara non lasciavano presagire nulla di buono, adesso la conferma è arrivata dall’esito degli esami: Dusan Vlahovic rimarrà fuori dai campi per infortunio per ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Vlahovic fuori due mesi e Juventus in emergenza attacco - La Juventus incassa uno dei colpi più pesanti della stagione proprio mentre serviva continuità: Dusan Vlahovic si è fermato per una lesione di alto grado all’adduttore lungo sinistro, un infortunio ... Riporta torinotoday.it

Coppa Italia, Juventus-Udinese: probabili formazioni e dove vederla in tv - Martedì 2 dicembre, alle ore 21, l’Allianz Stadium accende i riflettori per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Riporta torinotoday.it

Pagina 3 | Vlahovic infortunato, c’è lesione. Esami Juve: comunicato ufficiale, torna nel 2026, quali gare salta - I messaggi da parte dei tifosi sui social sono stati imminenti, tra chi ha augurato una pronta guarigione a Vlahovic e chi ha preso la situazione in modo più ironico: "Organizziamo un pullman per Lour ... Da tuttosport.com

Juventus, emergenza attacco: idea Yildiz falso nove se David e Openda non si sbloccano - Juventus, emergenza attacco: idea falso nove se David e Openda non si sbloccano La Juventus è costretta a studiare nuove soluzioni offensive dopo l’infortunio di ... Secondo tuttojuve.com

Juventus, infortunio Vlahovic: lesione di alto grado alla coscia sinistra - L'attaccante serbo ha svolto gli esami strumentali in seguito all'infortunio subito contro il Cagliari: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - Lo riporta sport.sky.it