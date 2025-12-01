Juventus David e Openda possono giocare insieme? La risposta di Spalletti non lascia dubbi ecco la sua idea tattica sui due attaccanti

Juventus, David e Openda possono giocare insieme? Spalletti ne ha parlato così nella conferenza di vigilia del match con l’Udinese di Coppa Italia. In conferenza stampa alla vigilia di Juve Udinese di Coppa Italia, Luciano Spalletti ha parlato della possibilità di vedere David e Openda in campo insieme nel reparto d’attacco. Ecco le sue dichiarazioni. DAVID E OPENDA INSIEME – «Si giocano l’eredità di Vlahovic? Spero di sì, che la sfruttino come un’occasione da cogliere. Sono differenti e possono giocare insieme. Se san giocare possono giocare anche 78 insieme. Gli attaccanti hanno caratteristiche differenti: possono giocare insieme, con l’Udinese han giocato insieme mi pare, non dall’inizio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, David e Openda possono giocare insieme? La risposta di Spalletti non lascia dubbi, ecco la sua idea tattica sui due attaccanti

