Juventus Bergomi La Juventus ha le qualità ma mi inganna
Bergomi sulle potenzialità della Juventus Dagli studi di Sky Calcio Club, Giuseppe Bergomi parla della Juventus e anche dell’enorme talento di Kenan Yildiz. L’ex giocatore si esprime in questo modo sulla squadra di Luciano Spalletti: Come riportato da Tribuna.com ecco le dichiarazioni: “Ancora non ho capito bene se quello che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"LE FIGURINE DI SERIE A....OGGI": Stagione 1985/86, 24 Novembre 1985: Giuseppe "Beppe" Bergomi (Inter), realizzaa il goal del provvisorio vantaggio per i nerazzurri nella partita Inter-Juventus 1-1! #calcio #SerieA #fcinternazionale - facebook.com Vai su Facebook
#Bergomi individua il problema della #Juventus Ecco a cosa si riferisce Vai su X
Bergomi: “Yildiz non ha fatto una buona partita a Firenze. Seguono Spalletti ma alla Juventus manca…” - Beppe Bergomi, nel corso di Sky Sport Calcio Club, ha parlato del monento che vive la Juventus. Secondo tuttojuve.com
Juventus, Bergomi a Sky:”La Juve manca di personalità” - Beppe Bergomi ha parlato della stagione che stanno vivendo i bianconeri. Secondo msn.com
Pagina 2 | Mentalità Juve "appiattita", si crea il caso Yildiz e "Spalletti credibile ma...": l'analisi di Sky - Tutte le perplessità e i pareri sull'attuale situazione dei bianconeri dopo l'ennesimo pareggio arrivato in trasferta contro la Fiorentina ... Lo riporta tuttosport.com