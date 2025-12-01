Il numero 9 può rimanere fuori dai campi a lungo: la situazione stando ai rumours che filtrano dalla Continassa Lunedì di passione per la Juventus e per i suoi tifosi. Vlahovic si è recato alla Continassa per gli esami medici, per valutare l’esatta entità dell’infortunio patito sabato contro il Cagliari. Le sensazioni che filtrano sono piuttosto negative, lo stop potrebbe anche essere più lungo del previsto. Si parla di almeno due mesi di stop e di una possibile operazione chirurgica. – Calciomercato.it Il serbo, che aveva lamentato un problema a una coscia nel tentativo di calciare verso la porta intorno alla mezz’ora del primo tempo del match contro i sardi, era apparso subito molto dolorante e in lacrime, preoccupato dalla gravità della cosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, allarme Vlahovic: rischia almeno due mesi di stop