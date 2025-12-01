Juve Udinese turnover ragionato per Spalletti | tanti cambi per l’esordio stagionale in Coppa Italia a cosa pensa il tecnico bianconero

di Luca Fioretti Juve Udinese, il tecnico cambia in Coppa Italia per gestire le energie verso Napoli: spazio a chi gioca meno, in attacco Openda o David per Vlahovic. La  Juventus  si tuffa nella  Coppa Italia  con l’obiettivo di onorare la competizione e, al contempo, gestire le risorse in un momento cruciale della stagione. Dopo la sofferta ma fondamentale vittoria in rimonta contro il  Cagliari  (2-1 firmato dalla doppietta di  Yildiz ), la  Vecchia Signora  torna in campo domani sera all’ Allianz Stadium  per affrontare l’ Udinese. Secondo quanto riportato da  Tuttosport,  Luciano Spalletti  ha in mente un  turnover ragionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

