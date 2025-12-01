Juve Udinese Coppa Italia streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida degli ottavi di finale Tutti i dettagli
Juve Udinese Coppa Italia streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per gli ottavi di finale. Tutti i dettagli. L’eco dello shock per il grave infortunio di Dusan Vlahovic non si è ancora spento, ma il calendario non concede tregua. La Juve deve voltare pagina immediatamente e tuffarsi nella Coppa Italia. Domani sera, martedì 2 dicembre, i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium per affrontare l’ Udinese nel match valido per gli ottavi di finale. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00. Si tratta di una gara secca: chi vince accede ai quarti, chi perde saluta la competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
