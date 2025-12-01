Juve tutto sulle spalle di Yildiz | il turco falso nueve in assenza di Vlahovic?

Torino, 1 dicembre 2025 – Lo spacca schemi pronto a dare una alternativa in più a Luciano Spalletti. L’infortunio muscolare di Dusan Vlahovic obbligherà il tecnico a sopperire a una assenza pesante e le vie sono due: dare fiducia a David e Openda oppure scegliere una soluzione, appunto, fuori dagli schemi, ovvero Kenan Yildiz falso nove. I numeri del talento turco sono impressionanti, così come le due ultime due partite, di fatto impattate in maniera determinante tra Bodo Glimt e Cagliari. Spalletti potrebbe optare per una soluzione che non dia punti di riferimento, accentrando il numero dieci e avvicinarlo ulteriormente alla porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, tutto sulle spalle di Yildiz: il turco falso nueve in assenza di Vlahovic?

