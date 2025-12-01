Juve questa è una mazzata | lesione di alto grado per Vlahovic fuori almeno 3 mesi

Gli esami al J Medical hanno confermato la gravità dell'infortunio del serbo: lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore sinistro, serviranno altri esami. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, questa è una mazzata: lesione di alto grado per Vlahovic, fuori almeno 3 mesi

